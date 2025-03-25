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السيسي يتحدث عن القضية الفلسطينية

الأربعاء 26 مارس 2025 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يتحدث عن القضية الفلسطينية



القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر على استمرار دعم بلاده للقضية الفلسطينية.


وقال: "إنني أجدد التأكيد على أن مصر ستظل تبذل كل ما في وسعها لدعم القضية الفلسطينية العادلة، والسعي الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ باقي مراحله".

ودعا الرئيس السيسي خلال كلمته الشركاء الدوليين والأصدقاء إلى تكثيف الجهود لوقف العنف، مشددا على ضرورة "وقف نزيف الدم، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة".

وأشاد السيسي بصلابة الشعب المصري في مواجهة التحديات، معتبرا أن هذا التماسك يمثل سمة أصيلة للمصريين، حيث قال: "تماسك الشعب المصري أمر له بالغ التقدير والإعجاب والاحترام.. والحقيقة هذا ليس بجديد على المصريين.. هم في المواقف الصعبة شكل مختلف.. يتجاوزون أي شيء".

واختتم السيسي كلمته بالتأكيد على أن الوحدة الوطنية والقيم المصرية تشكل أساسا للتغلب على التحديات، مشيرا إلى أن "وحدتنا التي لا تعرف الانكسار، وصلابتنا المتأصلة في نفوسنا، وتمسكنا بقيمنا ومبادئنا الخالدة، ستكون هي المفتاح لعبور كل التحديات".

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