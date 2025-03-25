مكتب نتنياهو ينفي تلقية أي تحذير بشأن "الأموال القطرية"

القدس المحتلة/سما/

رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التقارير التي تحدثت عن أنه تلقى تحذيرين على الأقل من أن "حماس" تستولي على الأموال التي قدمتها قطر إلى قطاع غزة.



وقال مكتب نتنياهو في بيان: "لم يعرض علينا أبدا أي مستند استخباري يفيد بأن أموال المنحة القطرية تم تحويلها إلى الإرهاب"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية أكدت أن أموال المنحة القطرية تم تحويلها للوقود ولعائلات محتاجة ولرواتب الموظفين".



وأفاد بأن "حماس حولت 4 ملايين دولار من ميزانيتها الممولة من مصادر أخرى غير المنحة القطرية لجناحها العسكري"، مبينا أن "المستند أشار إلى أن حماس تحول أموالا من ميزانيتها المدنية بسبب منع إسرائيل تحويل الأموال لها".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بأموال المنحة القطرية ولا معلومات تشير إلى استخدام أموال المنحة في الإرهاب".