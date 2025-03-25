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"حماس": كلما جرب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة عاد بهم قتلى في توابيت

الأربعاء 26 مارس 2025 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": كلما جرب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة عاد بهم قتلى في توابيت



غزة/سما/

شددت حركة "حماس" على أن العودة للحرب كان قرارا مبيتا عند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإفشال الاتفاق والرضوخ لابتزاز وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.


وشددت "حماس" في بيان على أن "نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن إفشال الاتفاق، وعلى المجتمع الدولي والوسطاء الضغط لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات".

وأكدت أن "المقاومة تبذل كل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء، لكن القصف الصهيوني العشوائي يعرض حياتهم للخطر".

وأضافت: "نتنياهو يكذب على أهالي الأسرى حين يزعم أن الخيار العسكري قادر على إعادتهم أحياء"، محذرة من أنه "كلما جرب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة، عاد بهم قتلى في توابيت".

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