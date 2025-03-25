تقارير: نتنياهو تلقى تحذيرين بشأن "الأموال القطرية"

القدس المحتلة/سما/

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرين على الأقل قبل هجوم "حماس" في 7 أكتوبر من أن القائد العسكري للحركة، محمد الضيف، كان يستولي على الأموال التي قدمتها قطر إلى غزة.



ووفقا لتقارير متطابقة من القناة 12 وهيئة البث العام الإسرائيلية "كان"، تم تحذير نتنياهو في عام 2019 من قبل رئيس جهاز الشاباك آنذاك، نداف أرغمان، ومرة أخرى في عام 2020 من قبل شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي.



وذكرت القناة 12، نقلا عن ثلاثة مصادر أمنية، أن التحذيرين تم توجيههما بالفعل. ونفى مكتب نتنياهو، حيث يخضع كبار الموظفين للتحقيق بسبب صلات مزعومة بقطر، هذه التقارير.

وبحسب التقارير، حذر أرغمان نتنياهو في منتصف عام 2019، بعد أقل من عام من بدء المدفوعات الشهرية من قطر، من أن الضيف، الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية في يوليو الماضي، كان يستولي على ملايين الدولارات من الأموال القطرية.

وأفادت "كان" بأن أرغمان كتب لنتنياهو قائلا إن الشاباك "حدد أن الأموال المتدفقة من قطر إلى غزة قد تم تحويلها إلى الجناح العسكري لحماس". وكان رد نتنياهو: "سمعت، سنواصل العملية"، أو ما شابه ذلك.

وخضع أرغمان للاستجواب من قبل الشرطة الأسبوع الماضي بعد أن اتهمه نتنياهو بالابتزاز بسبب تهديده في مقابلة بالكشف عن معلومات محرجة عن رئيس الوزراء إذا خالف القانون. وفي المقابلة، اتهم أرغمان نتنياهو بتجاهل تحذيراته بشأن الأموال القطرية.

وجاء تحذير أرغمان في عام 2019 مدعوما بعدة أشهر من تقييم صادر عن شعبة الاستخبارات العسكرية بأن الضيف كان يحول 4 ملايين دولار شهريا من الأموال القطرية.

وبحسب القناة 12، في مشاورات أمنية أعقبت تحذير الاستخبارات العسكرية، تم الاتفاق على "افتعال نوع من الأزمة مع قطر". وتم إرسال رئيس الموساد آنذاك، يوسي كوهين، لمواجهة أمير قطر بالمعلومات الاستخباراتية حول الضيف.

وذكر التقرير أن الأمير أنكر علمه بتحويل الأموال، وأكد لكوهين أن الأموال القطرية لن تذهب إلى الجناح العسكري لحماس.

وردا على تقارير "كان" والقناة 12، نفى مكتب نتنياهو تلقيه أي تحذير بأن "الأموال القطرية كانت تُستخدم في أنشطة إرهابية".

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "لم يتم وضع أي وثيقة استخباراتية على مكتب رئيس الوزراء تحدد أن أموال المنحة القطرية تم تحويلها للإرهاب"، مضيفا: "على العكس من ذلك، أكدت الأجهزة الأمنية باستمرار أن أموال المنحة القطرية تم تحويلها مباشرة لمدفوعات الوقود، والأسر المحتاجة، ورواتب الموظفين الحكوميين".

وبشأن مبلغ الـ4 ملايين دولار المذكور في تحذير الاستخبارات العسكرية، قال البيان: "تم إبلاغ رئيس الوزراء بأنه اعتبارا من مارس 2020، بدأت حماس في تحويل 4 ملايين دولار من ميزانيتها المدنية، والتي جاءت من مصادر أخرى، وليس من المنحة القطرية".

ولم يحدد البيان ماهية "المصادر الأخرى" التي مولت ميزانية حماس المدنية.