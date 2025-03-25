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تظاهرات شمال غزة.. فتح تدعو حماس لإفساح المجال للسلطة الفلسطينية

الأربعاء 26 مارس 2025 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات شمال غزة.. فتح تدعو حماس لإفساح المجال للسلطة الفلسطينية



رام الله/سما/

دعت حركة فتح، حركة حماس إلى الاستجابة لـ"نداء الشعب الفلسطيني" في غزة، و"الانفكاك عن ارتباطاتها الإقليمية والخارجية، وإفساح المجال للسلطة الفلسطينية للاضطلاع بدورها في القطاع".


وقال الناطق باسم "فتح" ماهر النمورة، إن "الشعب الفلسطيني الذي يجابه بصموده وتشبثه بأرضه وحقوقه المشروعة لن يقبل أن يكون مصيره مرهونا بأجندة إقليمية- فصائلية لا تعبر عن هويته ومصالحه العليا".

يأتي ذلك، بعدما تظاهر مئات الفلسطينيين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الثلاثاء، في احتجاجات علنية نادرة، للضغط على حماس وإجبارها على التخلي عن سيطرتها على القطاع، لإنهاء الحرب.

وأكد الناطق باسم فتح، أن "الاحتجاجات التي خرجت في غزة جاءت نتيجة حتمية لعقود من تجيير حماس لقطاع غزة لصالح مشاريع إقليمية، ونتاجا لاضطهاد وقمع وتنكيل لأي حراك شعبي منذ انقلابها على الشرعية عام 2007"، لافتا إلى أن "التصريحات الصادرة عن حماس حول مستقبل غزة مقرونة بالتزامها بفك ارتباطاتها الإقليمية، والكف عن استخدام شعبنا وقضيتنا وسيلة لمآرب لا تتصل ومشروعه الوطني".

وطالب المتحدث، حركة حماس، "بالإصغاء إلى صوت الشعب الفلسطيني في غزة ومعاناته، وإفساح المجال للسلطة الفلسطينية صاحبة الولاية على قطاع غزة بالاضطلاع بدورها في تضميد جراح شعبنا، وإعادة إعمار القطاع، والتصدي لمشاريع التهجير والترحيل".

ولفت النمورة إلى أن "على حماس الإقرار والاعتراف بمآلات سياساتها وقرارتها الأحادية التي ألقت بقطاع غزة في غياهب المجهول"، مردفا أن "المكابرة والاستعلاء وتضارب التصريحات لا تدلل على استشعار بالمسؤولية في مرحلة تاريخية أحوج ما يكون فيها شعبنا إلى التوحد أمام مخططات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".

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