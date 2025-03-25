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الإفراج عن 4 أسرى فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم

الأربعاء 26 مارس 2025 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن 4 أسرى فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم



غزة/سما/

قال مصادر صحفية إن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 4 أسرى فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم على متن إسعاف تابعة للهلال الأحمر.


وأضاف المصادر أن الأسرى الأربعة وصلوا إلى مجمع ناصر.

وذكر مصادر محلية أن الأسرى الذين تم الإفراج عنهم هم: وائل فتحي علي أبو غالي (40 عاما) اعتقل من حلاوة في رفح قبل 4 أيام، وممتاز محمد شمس سلمان (48 عاما) من سكان بيت لاهيا تم اعتقاله من الرام بالضفة الغربية قبل 3 أيام، وأحمد صبحى علي أبو نادي (31 عاما) من سكان المغازي تم اعتقاله أيضا من الرام قبل 3 أيام، بالإضافة إلى إياد محمد عبد بخيت (37 عاما) من سكان الشيخ رضوان تم اعتقالة قبل 3 أيام من الرام.

تشهد المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية تصعيدا خطيرا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحديدا في محافظتي جنين وطولكرم.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على محافظة جنين لليوم الـ64 على التوالي، وعلى محافظة طولكرم ومخيمها لليوم الـ58 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ45، وسط تصعيد عسكري متواصل، وتعزيزات مكثفة، وعمليات تهجير قسري بحق السكان.

وقد شملت هذه العمليات اقتحامات واسعة النطاق وهدم منازل ومحلات تجارية واعتقالات جماعية وتهجير قسري للسكان، مما أثار موجة غضب واستنكار واسعة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار تدمير البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية، حيث تشير التقارير إلى تدمير مئات المنازل بشكل كامل أو جزئي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

كما تواجه العائلات النازحة ظروفا إنسانية صعبة، مع نقص في المساعدات الأساسية وصعوبة الوصول إلى أماكن إيواء آمنة.

هذاـ وتطالب الجهات الحقوقية والإنسانية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي تهدد حياة الآلاف وتزيد من معاناتهم اليومية.

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