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نتنياهو يهدد : إذا استمرت حماس بالتعنّت سنسيطر على أراضٍ في غزة وأمور أخرى لن أذكرها حاليًا

الأربعاء 26 مارس 2025 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد : إذا استمرت حماس بالتعنّت سنسيطر على أراضٍ في غزة وأمور أخرى لن أذكرها حاليًا



القدس المحتلة/سما/

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في الجلسة العامة للكنيست، في إطار مناقشة حملة "الأربعين توقيعا". وهدد نتنياهو حركة حماس قائلا إنه" كلما استمرت حماس في رفض إطلاق سراح المختطفين سنزيد ممارسة ضغط يشمل الاستيلاء على الأراضي"

وقال نتنياهو "كلما أصرت حماس على رفضها إطلاق سراح رهائننا، كلما أصبح الضغط الذي سنمارسه أقوى"، مضيفا: "أقول لحماس إن هذا يشمل الاستيلاء على الأراضي، وهذا يشمل أشياء أخرى لن أفصلها هنا".

وأشار نتنياهو إلى إقرار قانون الميزانية: "لم تسقط الحكومة بل إن الائتلاف اليوم أكثر استقرارا وأكثر صلابة مما كان عليه في بداية الحرب". ويعكس إرادة الشعب. الشعب يريد إسرائيل قوية. "الشعب يريد إسرائيل منتصرة."

وأشار نتنياهو إلى إقرار قانون الميزانية: "لم تسقط الحكومة أمس فحسب، بل إن الائتلاف اليوم أكثر استقرارا وأكثر صلابة مما كان عليه في بداية الحرب". ويعكس إرادة الشعب. الشعب يريد إسرائيل قوية. "الشعب يريد إسرائيل منتصرة."

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