مجتمع الاستخبارات الأميركية: حماس حتى في ضعفها لا تزال تشكل تهديداً أمنياً والوضع سيبقى متقلبا

القدس المحتلة/سما/

تعتقد الولايات المتحدة أن حركة حماس، حتى في شكلها المتدهور، لا تزال تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.

وتتوقع الولايات المتحدة بحسب صحيفة جيروزاليم بوست أن يظل الوضع في غزة، وكذلك الديناميكيات بين إسرائيل وحزب الله وإسرائيل وإيران، متقلبة، وذلك بحسب تقييم التهديدات السنوي لمجتمع الاستخبارات الأميركي، الذي نشر اليوم الثلاثاء.

ويخصص التقرير المكون من 31 صفحة أقساما للتهديدات التي تشكلها إيران والمنظمات الإسلامية، فضلا عن تهديدات أخرى مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية.

وبحسب تقييم التهديدات المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن "حماس، حتى في صورتها المتدهورة، لا تزال تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي".

"وتحتفظ الحركة بآلاف المقاتلين ومعظم بنيتها التحتية تحت الأرض، وربما استخدمت وقف إطلاق النار لتعزيز وتزويد جيشها ومخزونها من الذخائر حتى تتمكن من القتال مرة أخرى."

ويشير التقرير إلى أن حماس لديها القدرة على استئناف "المقاومة على مستوى منخفض والاستمرار في العمل السياسي المهيمن في غزة في المستقبل

