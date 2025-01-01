الاحتلال يصعد حربه على قطاع غزة: نسف منازل والسيطرة على 50% من محور نتساريم

غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته البرية في قطاع غزة، بعد تسعة أيام من استئناف الحرب، حيث نسف عدداً من المنازل قرب قرية أم النصر شمالي قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

فيما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن جيش الاحتلال استكمل السيطرة على 50 % من محور نتساريم وسط قطاع غزة.

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 62 شهيداً و296 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 792 شهيداً و1663 مصاباً.

ورداً على استئناف الحرب وتواصل المجاز الإسرائيلية في القطاع، وجّهت حركة حماس دعوة للنفير العام دفاعاً عن غزة والقدس والأقصى، وقالت في بيان: "في ظل تصعيد الاحتلال الصهيوني عدوانه الهمجي وارتكابه المجازر بحق شعبنا في قطاع غزة، واستمراره في جرائمه بالضفة والقدس والمسجد الأقصى المبارك، وبدعم أميركي كامل، وصمت دولي مطبق، فإننا ندعو جماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم إلى النفير العام أيّام الجمعة والسبت والأحد القادمة".