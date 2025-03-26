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وزير الأوقاف: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي كاملاً في ليلة القدر

الأربعاء 26 مارس 2025 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي كاملاً في ليلة القدر



الخليل/سما/

 اكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ محمد مصطفى نجم، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي الشريف بأروقته وساحاته وأقسامه كافة، كما هو المعتاد، في ليلة القدر المباركة.

وأضاف، في بيان، أن الاحتلال يرفض فتح الباب الشرقي للمرة الرابعة خلال شهر رمضان المبارك، ويُبقي أقسام الحرم مفتوحة أمام المسلمين دون الاستلام إدارة الحرم الإبراهيمي الرسمي، التي لا تعترف باستلام الحرم منقوصا من أحد أجزائه وأقسامه الرئيسية الهامة.

وأوضح أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي هو تصرف تعسفي وسابقة خطيرة في هذا المكان المبارك، واستفزاز واضح لمشاعر المسلمين، وعدم مراعاة لحرمة شهر رمضان المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف.

وطالب الوزير نجم أبناء شعبنا الفلسطيني بشد الرحال والمرابطة في الحرم الإبراهيمي، لتأكيد الوجود الإسلامي الفلسطيني فيه، فهي الطريقة المثلى لمواجهة هذا الاحتلال الغاصب في هذه الأوقات الصعبة القاسية على شعبنا.

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