الرئيس الكوبي: إسرائيل تحاول القضاء على الشعب الفلسطيني

هافانا/وكالات/

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أن إسرائيل تحاول وبدعم من الولايات المتحدة القضاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأدان كانيل في منشور على منصة إكس، مساء أمس الثلاثاء، إسرائيل وواشنطن على خلفية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ نحو 17 شهرا.

وأضاف: "تواصل إسرائيل القضاء على الشعب الفلسطيني في غزة، في ظل إفلات تام من العقاب توفره الولايات المتحدة".

وأردف: "تقصف إسرائيل المستشفيات ومخيمات اللاجئين ومرافق الأمم المتحدة، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي".

وأرفق منشوره بصورة للفلسطينيين الذين يُرغمون على النزوح من ديارهم في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان وحشي