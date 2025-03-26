طقس فلسطين : كتلة هوائية دافئة الى حارة

رام الله/سما/

تؤثر كتلة هوائية دافئة الى حارة اليوم الاربعاء، على البلاد لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وحاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 10 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم أجواء خماسينية حارة وجافة ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 12 درجة مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم أجواء خماسينية حارة الى شديدة الحرارة وجافة ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 14 درجة مئوية، وفي ساعات المساء والليل يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة وانخفاض على درجات الحرارة الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت: انحسار الكتلة الهوائية الحارة لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا ربيعيا لطيفا ومعتدلا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائه اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .