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المفتي العام يدعو لتحرّي هلال شهر شوال بعد غروب يوم السبت القادم

الأربعاء 26 مارس 2025 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام يدعو لتحرّي هلال شهر شوال بعد غروب يوم السبت القادم



القدس المحتلة/سما/

دعا الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، المواطنين لمراقبة هلال شهر شوال، وذلك بعد غروب شمس يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، وفق 29 آذار 2025م.

وحث المفتي الذي يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية الكائن في القدس الشريف، أو أقرب دائرة إفتاء إلى منطقته، ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على أحد الأرقام الآتية:

02-6260042

02-6260102

الفاكس:02- 6262495

الجوال: 0599-111984

والهاتف المتنقل:050-5-748584

منوهاً إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.

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