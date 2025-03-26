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الكشف عن خطة جيش الاحتلال لمخيمات شمال الضفة ..

الأربعاء 26 مارس 2025 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن خطة جيش الاحتلال لمخيمات شمال الضفة ..



القدس المحتلة/سما/

أعدّ جيش الاحتلال خطة شاملة لمخيمات شمال الضفة (جنين وطولكرم ونور شمس) لخلق واقع أمني جديد حسبما كشف موقع واي نت العبري.

وبين الموقع أن جيش الاحتلال قام بتمشيط عدد كبير من المنازل في هذه المخيمات الثلاث، استخدمت حسب زعمه كغرف عمليات للمقاومين ومختبرات لإعداد عبوات ناسفة.

وفي مخيم جنين تم هدم 200 منزل، وشق طرق بطول اجمالي خمسة كيلومترات. وفي نور شمس هدم جيش الاحتلال نحو 30 منزلا وشقّ طرقا بطول نصف كيلومتر. وفي طولكرم هدم 15 منزلا وشق طريقا بطول مائتي متر، وكل ذلك بهدف تسهيل وصول القوات الإسرائيلية عند الضرورة.

وأكد الموقع أن عمليات الهدم نُفذت بعد الحصول على اذن من قيادة المنطقة الوسطى وصدُر حظر على اعادة بناء المباني والمحاور التي هُدمت.
وعلم موقع واي نت العبري ان الجيش قد أعدّ خططا مماثلة للمخيمات الـ18 المتبقية، ولن يتم تفعيلها الا اذا بدأت هذه المخيمات بحذو حذو مخيم جنين.

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