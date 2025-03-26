الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيمها لليوم الـ59 على التوالي

طولكرم/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم ال59 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ46، وسط تصعيد عسكري متواصل، وتعزيزات مكثفة، وعمليات تهجير قسري بحق السكان واعتقالات.

وقالت مراسلتنا، إن قوات الاحتلال صعدت من عدوانها العسكري على مدينة طولكرم ومخيميها، حيث دفعت بتعزيزات كبيرة من الآليات والجرافات إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وسط حصار مشدد.

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من المواطنين، بعد مداهمة منازلهم في المدينة وضواحيها، عرف منهم: فارس عامر فارس، وأحمد إياد أبو صلاح من الحي الشرقي للمدينة، وصهيب معروف من ضاحية ذنابة، وقاسم سلطان علارية من ضاحية اكتابا، تخللها عمليات دهم وتفتيش واسعة للمنازل، وتخريب محتوياتها.

وفي مخيم طولكرم، أجبرت قوات الاحتلال ما تبقى من العائلات في حارتي الحدايدة والربايعة على النزوح قسرا، بعد طردهم من منازلهم بالقوة، ضمن موجة النزوح المتصاعدة التي تشهدها الأحياء الواقعة على أطراف المخيم، في ظل تضيقات مستمرة تضيق الخناق على الأهالي، وتحديدا حارات الحدايدة، والمطار، والربايعة، وقاقون، ومربعة حنون.

وفي مخيم نور شمس، عزز الاحتلال وجوده العسكري عبر إرسال آليات وجرافات إلى جبل النصر، وسط حصار مطبق يعيشه المخيم، مترافقا مع استيلائه على عشرات المنازل، وتحويلها لثكنات عسكرية، بعد اجباء السكان على النزوح قسرا.

وفي إطار العدوان المتواصل، يواصل الاحتلال الاستيلاء على10 عمارات سكنية في منطقة دائرة السير في الحي الشمالي المحاذية لشارع نابلس، والتي تضم عشرات الشقق السكنية، بعد إخلائها سكانها قسرا، وحولتها الى ثكنات عسكرية، الى جانب تحويل المكان الى منطقة عسكرية مغلقة.

فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في شارع نابلس، الذي أغلقت أجزاء منه بالسواتر الترابية، وسط اجراءات تحد من حركة المركبات، من خلال نصب الحواجز الطيارة بين الفينة والأخرى، وإيقاف المركبات وتفتيشها واحتجاز ركابها لوقت طويل بعد التدقيق في هوياتهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا بلدة رامين شرق طولكرم، حيث نشرت فرق مشاة في البلدة وسهلها، في الوقت الذي دفعت فيه بتعزيزات عسكرية إضافية من حاجز عناب، وسط تفتيش وتمشيط في المنطقة دون أن يبلغ عن اعتقالات.

هذا وأسفر التصعيد المستمر لقوات الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيميها، عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، الى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة.

كما ألحق العدوان دمارا شاملا طال البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.