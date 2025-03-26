مصر وإسبانيا: حل الدولتين الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب الشرق الأوسط

القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، أهمية تنفيذ حل الدولتين كضمان وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب الشرق الأوسط.

وشدد الطرفان على رفض بلديهما القاطع لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وكذلك رفضهما القاطع للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء التوغل الإسرائيلي البري في القطاع، وحتمية إنفاذ المساعدات الإنسانية.

كما تناولا الأوضاع الإقليمية، خاصة التطورات الجارية في قطاع غزة.

وأعرب سانشيز عن ترحيب بلاده بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى توافق بلاده الكامل مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

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