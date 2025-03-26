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100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الأربعاء 26 مارس 2025 02:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
100 ألف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

- أدى 100 ألف مواطن صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "أكثر من 100 ألف أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948، إذ تمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

 

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