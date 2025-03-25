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تفاصيل اتصال هاتفي بين بن زايد وترامب حول غزة

الأربعاء 26 مارس 2025 01:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اتصال هاتفي بين بن زايد وترامب حول غزة



أبوظبي/سما/

بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم خلال اتصال هاتفي التطورات في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وأفادت وكالة "وام" بأن الرئيسين بحثا العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين والعمل على تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذلك في إطار الشراكة الممتدة التي تجمع البلدين.


وأضافت: "استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وشدد الرئيس الإماراتي على أهمية إتاحة المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان غزة في ظل الوضع الإنساني الصعب في القطاع، ودعم مسار "حل الدولتين" باعتباره أساسا لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة ما يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها وشعوبها.

وأكد حرص الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للبلدين ويدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم وذلك انطلاقا من نهج الدولة الثابت تجاه دعم التعاون والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

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