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شاهد: "الفدائي" يفجرها أمام العراق

الأربعاء 26 مارس 2025 01:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: "الفدائي" يفجرها أمام العراق



بغداد/سما/

انتزع منتخب فلسطين فوزا مثيرا وثمينا من ضيفه العراقي (2-1) في الوقت القاتل من عمر اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

 

ووضع المهاجم العراقي ايمن حسين منتخب "أسود الرافدين" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول بتسديدة رأسية رائعة.

ولكن "الفدائي" الفلسطيني رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين في الوقت القاتل، الأول سجله المهاجم وسام أبو علي في الدقيقة 88، والثاني اقتنصه المدافع عميد محاجنة في الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة التي جرت على استاد عمان الدولي بالعاصمة الأردنية.

وتجمد رصيد العراق عند 12 نقطة وبقي في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، ليصعب مهمته في الوصول إلى العرس الكروي العالمي، لا سيما وأنه سيواجه في الجولتين الأخيرتين منافسيه المباشرين على بطاقتي التأهل مباشرة وهما منتخبا كوريا الجنوبية والأردن على الترتيب.

في المقابل رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 6 نقاط وتقدم إلى المركز الخامس، متجاوزا نظيره الكويتي الذي خسر في عقر داره أمام ضيفه العماني بهدف وحيد.

وأنعش "الفدائي" آماله في المنافسة على المركز الثالث أو الرابع المؤهلين إلى الدور الرابع للتصفيات.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم 2026:


1- كوريا الجنوبية 16 نقطة

2- الأردن 13 نقطة

3- العراق 12 نقطة

4- عمان 10 نقاط

5- فلسطين 6 نقاط

6- الكويت 5 نقاط.

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