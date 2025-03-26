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جلسة عاصفة في مجلس الأمن عن تحركات إسرائيل الأخيرة في سوريا

الأربعاء 26 مارس 2025 01:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



دمشق/سما/

أدانت عدد من الدول خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إسرائيل بعد غاراتها على الأراضي السورية.


وأكد رئيس البعثة الأردنية لدى الأمم المتحدة محمود الحمود أن عمان تدين الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها التوغل البري الذي حدث في درعا اليوم وتعتبره تصعيدا للصراع في المنطقة.

كما طالب الحمود إسرائيل "بالانسحاب من كل الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرا"، ووقف الاستفزازات، حسب وصفه.

من جهته دعا مندوب فرنسا في مجلس الأمن، نيكولا دي ريفيير، إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها والانسحاب إلى منطقة فض الاشتباك.

كما أكد المندوب الصيني في مجلس الأمن، تشانغ جون، إدانة بلاده للغارات الإسرائيلية على سوريا، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية دون تأخير، حسب قوله.

بدوره، أعرب دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة ذاتها، عن إدانة موسكو للضربات التي يشنها الجيش الإسرائيلي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا في حمص خلال الأيام الأخيرة.


أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه هاجم "قدرات عسكرية متبقية" في محيط قاعدتين في تدمر وتي فور في محافظة حمص غرب سوريا.

ويشار إلى أن القوات الإسرائيلية واصلت تحركاتها في الجنوب السوري، حيث توغلت مجددا، في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية.

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