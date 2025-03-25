مئات الفلسطينيين يتظاهرون في شمال قطاع غزة ويطالبون بوقف الحرب (صور وفيديو)

غزة/سما/

تظاهر مئات الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة للمطالبة بوقف حرب الإبادة، التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتجمع المتظاهرون بشكل عفوي بجانب مخيم للنازحين في بيت لاهيا، وساروا في طرق تحيط بها أكوام ركام المباني والمنازل التي دمّرت خلال الحرب، قرب مستشفى الأندونيسي.

وقال محمد وهو أحد المشاركين في التظاهرة “لا أعرف من نظم التظاهرة، أنا شاركت بشكل تلقائي لأنها فرصة لتوجيه رسالة للعالم أن الشعب يقول كفى حربا”.

ونشر العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للتظاهرة.

ووجه ناشطون على تلغرام دعوة للمشاركة في تظاهرة مماثلة في مواقع عدة في قطاع غزة الأربعاء.