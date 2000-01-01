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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مدينة صاروخية في أعماق الأرض تضم آلاف الصواريخ الدقيقة

الثلاثاء 25 مارس 2025 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مدينة صاروخية في أعماق الأرض تضم آلاف الصواريخ الدقيقة



طهران/سما/

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض.


وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "تم الكشف عن مدينة صاروخية مذهلة وعملاقة تحت الأرض"، معلقة بأن "هذه الصور تأتي من الأنفاق التي لا نهاية لها في مدينة الصواريخ الفضائية الجديدة التابعة للحرس الثوري الإيراني".


وأوضحت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن المدينة الصاروخية، في أعماق الأرض، تضم صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل "من طرازات خيبر شكن وقدر وسجيل وعماد وحاج قاسم".

وكان الحرس الثوري الإيراني كشف في الآونة الأخيرة عن سفينة حربية تابعة للقوات البحرية في بندر عباس، مؤكدا أنها قادرة على إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن.


ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن سفينة "الشهيد رئيسي علي ديلفاري" القتالية، تبلغ سرعتها 110 عقدة، وتتمتع بالقدرة على إطلاق صواريخ بمدى 750 كيلومترا، مشيرة إلى أنه تم إسدال الستار عنها عن طريق القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد القوات البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري.



كما أعلن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بعدها، أنه سيتم الكشف عن صواريخ فرط صوتية تم تصميمها وإنتاجها بطريقة ذكية مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، خلال العام الإيراني المقبل.


ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأحد، عن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أنه سيتم الكشف عن صواريخ "كروز" فرط صوتية يبلغ مداها 2000 كيلومتر.

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