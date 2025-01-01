شهيد برصاص الاحتلال بادعاء محاولته دهس عناصر شرطة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"

القدس المحتلة/سما/

استشهد فلسطيني من العيزرية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ، بادعاء محاولته دهس عناصر شرطة، بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، اليوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن قوات الاحتلال قد أطلقت النار صوب شخص، بادعاء محاولته دهس قوة من عناصر الشرطة، ليتمّ "تحييده" بعيد ذلك.

ولم تتسبب محاولة عملية الدهس المزعومة عن إصابة أيّ من عناصر الاحتلال، في حين ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفلسطيني مستقلّ السيارة، قد حاول الانسحاب من مكان العملية، باتجاه الزعيّم، قبل أن يصاب بإطلاق النار.

وقالت بلدية الاحتلال في "معليه أدوميم" في بيان، إن "الشرطة أبلغتنا بأنه كان هناك اشتباه لمحاولة تنفيذ عملية دهس".



وأضافت أنه "خلال عملية تفتيش مركبة في منطقة مستوطنة ’ميشور أدوميم’، بالقرب من شارع رقم 1، حاول سائق دهس شرطيّ بسيارته، ولاذ بالفرار من المكان".

وقالت البلدية إنه "في وقت لاحق، وبعد فراره من مكان الحادث، وصلت السيارة إلى نقطة تفتيش أخرى للشرطة، حيث حاول (سائقها) الهروب مرة أخرى، فيما أطلقت الشرطة النار عليه".



وفي وقت سابق اليوم، استشهد الشاب براء مسكاوي في مدينة قلقيلية، بعد اشتباك مسلح مع القوات الخاصة الإسرائيلية.

ومنذ بدئه الحرب على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 938 شخصا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وتهجير أكثر من 40 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.