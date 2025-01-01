  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد برصاص الاحتلال بادعاء محاولته دهس عناصر شرطة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"

الثلاثاء 25 مارس 2025 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال بادعاء محاولته دهس عناصر شرطة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"



القدس المحتلة/سما/

استشهد فلسطيني من العيزرية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ، بادعاء محاولته دهس عناصر شرطة، بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، اليوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن قوات الاحتلال قد أطلقت النار صوب شخص، بادعاء محاولته دهس قوة من عناصر الشرطة، ليتمّ "تحييده" بعيد ذلك.

ولم تتسبب محاولة عملية الدهس المزعومة عن إصابة أيّ من عناصر الاحتلال، في حين ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفلسطيني مستقلّ السيارة، قد حاول الانسحاب من مكان العملية، باتجاه الزعيّم، قبل أن يصاب بإطلاق النار.

وقالت بلدية الاحتلال في "معليه أدوميم" في بيان، إن "الشرطة أبلغتنا بأنه كان هناك اشتباه لمحاولة تنفيذ عملية دهس".


وأضافت أنه "خلال عملية تفتيش مركبة في منطقة مستوطنة ’ميشور أدوميم’، بالقرب من شارع رقم 1، حاول سائق دهس شرطيّ بسيارته، ولاذ بالفرار من المكان".

وقالت البلدية إنه "في وقت لاحق، وبعد فراره من مكان الحادث، وصلت السيارة إلى نقطة تفتيش أخرى للشرطة، حيث حاول (سائقها) الهروب مرة أخرى، فيما أطلقت الشرطة النار عليه".


وفي وقت سابق اليوم، استشهد الشاب براء مسكاوي في مدينة قلقيلية، بعد اشتباك مسلح مع القوات الخاصة الإسرائيلية.

ومنذ بدئه الحرب على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 938 شخصا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وتهجير أكثر من 40 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرسالة التي نقلها بن زايد للسيسي.. تهجير غزيين مقابل ضخ مليارات لمصر

مصر تشن هجوما حادا على إسرائيل بسبب وكالة الهجرة للفلسطينيين

موقع عبري : مقترح مصري جديد لوقف الحرب وإسرائيل تشترط جدول زمني لنزع سلاح حماس ..

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا أخيرا لسكان جباليا

الكونغرس ينفجر غضبا بسبب تسريب سري خطير لإدارة ترامب حول ضرب الحوثيين

متحدثة باسم نتنياهو تكشف تفاصيل عن "إدارة المغادرة الطوعية" من قطاع غزة

ترامب: معاناة غزة ستنتهي إذا أطلقت حركة “حماس” المحتجزين ونعمل على حل المشاكل في الشرق الأوسط

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك

5-59-730x438 (1)

إعلام إسرائيلي: لا مفاوضات بشأن غزة والجيش يستعد للمرحلة التالية

67e2b89d4236046edf5d74f5

"الأونروا" تحذر من خطر يهدد مليون شخص في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحزب الله ويعترف بقتل الصحافي شبات ويزعم أنه “قناص” لـ”حماس”

67e266874c59b734a97d7c92

قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تعارض قرار إدخال عمال من سوريا إلى الجولان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية