مقتل الشابين علاء وبهاء عطا الله من يركا في جريمة إطلاق نار

الداخل المحتل /سما/

قُتل شابان من قرية يركا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار.

ووفقا لمصادر محلية فإن "ضحيتي الجريمة هما ابنا العم، علاء وبهاء عطا الله".



وأفاد متحدث باسم مؤسسة "نجمة داوود الحمراء" بأنه "عند الساعة 1:51 بعد الظهر ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'آشير' عن إصابة رجلين في حادثة عنف وقعت في مستوطنة مقر المجلس الإقليمي مطيه آشير. أبلغ مسعفون ومضمدون عن وجود رجلين يبلغان من العمر حوالي 30 عامًا في حالة خطيرة، وهما فاقدان للوعي".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة. ووفقا للشرطة فإنه "وقع، قبل قليل، حادث إطلاق نار بالقرب من مزرعة خيول في منطقة المجلس الإقليمي مطيه آشير، أدى إلى إصابة رجلين بجروح خطيرة. يقوم ضباط الشرطة في محطة الجليل الغربي بإجراء عمليات بحث عن المشتبه بهم إلى جانب جمع النتائج والأدلة. ويبدو أن خلفية الحادث جنائية".

وأقرت الطواقم الطبية، في وقت لاحق، وفاة الشابين.

وفي سياق منفصل، عثر على عظام لم تتضح ماهيتها داخل مركبة محروقة في منطقة مفتوحة قرب مدينة قلنسوة بالمثلث الجنوبي.

وأعلنت الشرطة شروعها بالتحقيق في ملابسات وخلفية الحادثة التي لم تعرف ملابساتها بعد، ونقل العظام إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير للوقوف على مصدرها.

57 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم، ارتفعت إلى 57 قتيلا بينهم 3 نساء و3 شبان برصاص الشرطة.

وقتل الضحايا في جرائم إطلاق نار ودهس وطعن وتفجير عبوات ناسفة، بالإضافة إلى ثلاثة ضحايا قتلوا برصاص الشرطة وهما اثنان من عرابة البطوف والثالث من كفر قرع.

وفي العام الماضي 2024، ارتُكبت 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023.