نشطاء يداهمون متجرا بريطانيا ويزيلون المنتجات الإسرائيلية

لندن/سما/

قام ناشطون مؤيدون للفلسطينيين بإزالة المنتجات المستوردة من الاحتلال الإسرائيلي من رفوف أحد فروع سلسلة متاجر ويتروز في بريستون في بريطانيا، ودعوا الناس إلى عدم شرائها حتى لا يدعموا نظام الفصل العنصري.

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع "إنستغرام"، أوضح أحد الناشطين للمشاهدين كيفية مقاطعة المنتجات في سلسلة المتاجر البريطانية الشهيرة، وأوضح أنه جاء إلى الفرع لإزالة كل صنف مصنوع في الأراضي المحتلة من على الرفوف، ووجد من بين أشياء أخرى، الأفوكادو الطازج المصنوع في "إسرائيل"، والتمر، وحمص الصبرا.

وبحسب صحفية يديعوت أحرونوت العبرية فإن الناشطين أكدوا على زوار المتاجر التحقق من ملصقات المنتجات لأن هذه المنتجات لا تدعم الاقتصاد الإسرائيلي فحسب، بل تم إنتاجها أيضًا على أرض محتلة يزرعها الفلسطينيون منذ قرون وأجيال."



وأضافت الصحفية أن المجموعة قامت بإلصاق ملصقات صفراء زاهية على الرفوف، كُتب عليها: "تحذير، شراء هذه المنتجات يدعم الإبادة الجماعية"، وحملت عربات التسوق بمنتجات مستوردة من إسرائيل ووضعت عليها علامة على ذلك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة "مقاطعة وطنية" أطلقتها حملة التضامن مع فلسطين تحت شعار "لا تشتروا نظام الفصل العنصري". وتدعو الحملة الأفراد والمتاجر والمطاعم والشركات إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بما في ذلك الأفوكادو والبرتقال والأعشاب والتمر. وتطالب اللجنة الشعبية الفلسطينية أيضًا بمقاطعة شركة كوكا كولا وعلاماتها التجارية بسبب إدارتها لمركز توزيع إقليمي في القدس.



وقال أحد منظمي حملة المقاطعة: "لقد كنا نستعد لهذه الحملة منذ فترة، ولكن للأسف أصبحت اليوم أكثر ملاءمة من أي وقت مضى بعد أن بدأت إسرائيل في مهاجمة غزة المحتلة والمحاصرة من جديد، مما أدى إلى مستويات جديدة ومروعة من الدمار والقتل".