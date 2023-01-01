استشهاد مقاوم من "القسام" في قلقيلية.. تحرر من الأسر قبل أشهر

قلقيلية/سما/

استشهد المقاوم الشاب براء يوسف مسكاوي، وأصيب واعتقل آخرون، الثلاثاء، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بـ"استشهاد الشاب براء يوسف مسكاوي (19 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بمدينة قلقيلية".



وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمان الشاب الفلسطيني.



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد تلفزيون فلسطين الرسمي بأن "الشاب براء يوسف مسكاوي استشهد بينما كان متحصنا في منزل في حي النقار بمدينة قلقيلية".



ونعت كتائب القسام، براء مسكاوي، الذي تحرر من الأسر في منتصف كانون أول/ ديسمبر الماضي، بعد اعتقال دام 22 شهرا.



وبعد خروجه من سجون الاحتلال، انضم مسكاوي إلى المقاومة في قلقيلية، ما دفع بجيش الاحتلال إلى مطاردته، واعتقال والده للضغط عليه من أجل تسليم نفسه.



