شهداء وجرحى وحركة نزوح واسعة إثر قصف إسرائيلي بالمدفعية الثقيلة على ريف درعا

دمشق/سما/

استشهد 5 أشخاص، وجرح أكثر من 10 آخرين، في إحصائية أولية، جراء قصف إسرائيلي استهدف قرية كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وسط تحليق متواصل للطيران المروحي الإسرائيلي في الجهة الشمالية للقرية، وتحرك عربات ثقيلة من الجهة الإسرائيلية.

المتحدث باسم شبكة أخبار “تجمع أحرار حوران” أيمن أبو نقطة، قال لـ “القدس العربي” إن 5 أشخاص استشهدوا في قصف إسرائيلي مكثف على قرية كويا في ريف درعا، وسط حركة نزوح واسعة تشهدها القرية إلى السهول والقرى المجاورة، بعد محاولة توغل إسرائيلية في القرية، تصدى لها أهالي القرية.

ووثقت شبكات محلية، من بينها شبكة أخبار “درعا 24″، سقوط “ضحايا أثناء محاولة قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل، صباح الثلاثاء، في قرية كويا بحوض اليرموك عبر الوادي، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع شبان من القرية الذين تصدّوا لها وأجبروها على التراجع”.

وعلى خلفية الاشتباكات، تعرّضت القرية لقصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد عدد من الشبان، عُرف منهم علي الحنيص، وإصابة آخرين.

كما سجل المصدر “سقوط أكثر من 5 قذائف على القرية، بالإضافة لاشتباكات وقصف مستمر على قرية كويا التحتا في الوادي”.

وناشد السكان، بحسب المصدر، “بضرورة توجه الأطباء والممرضين إلى القرية لاستيعاب العدد الكبير من الجرحى من خلال تقديم اسعافات أولية قبل نقلهم إلى المشافي في المناطق المحيطة، حيث يتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى في صيدلية نظراً لعدم وجود مستوصف في القرية، ومن ثم نقل الإصابات الخطيرة إلى مشافي درعا وطفس”.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تبادل إطلاق النار مع عدد من المسلحين جنوب سوريا صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة البث العبرية إن مسلحين فتحوا النار على قوة إسرائيلية في قرية كويا قبل أن ترد وتطلق قذائف مدفعية تجاههم.