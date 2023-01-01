  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقرير رسمي: إصابة 16 ألف جندي إسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023

الثلاثاء 25 مارس 2025 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير رسمي: إصابة 16 ألف جندي إسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023



القدس المحتلة/سما/

كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، الثلاثاء، عن إصابة 16 ألف جندي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وعرض هذه المعطيات المدير العام لوزارة الجيش أمير برعام، خلال كلمة في المؤتمر الدولي الأول لقسم إعادة التأهيل التابع للوزارة في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

من بين 16000 حالة جديدة، يعاني نحو 2900 حالة من إصابات مختلطة، أي جسدية ونفسية

ووفقا للمعطيات، فإن “16000 انضموا إلى جرحى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023”.

وبينت أن “واحدا من كل جريحين يعالجه قسم إعادة التأهيل من ضائقة نفسية”.

وأضافت: “من بين 16000 حالة جديدة، يعاني نحو 2900 حالة من إصابات مختلطة، أي جسدية ونفسية”.

و”يبلغ متوسط التكلفة السنوية لحزمة علاج مصاب الحرب والدعم المالي حوالي 150,000 شيكل (41 ألف دولار)”، وفق المعطيات نفسها.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الرسالة التي نقلها بن زايد للسيسي.. تهجير غزيين مقابل ضخ مليارات لمصر

مصر تشن هجوما حادا على إسرائيل بسبب وكالة الهجرة للفلسطينيين

موقع عبري : مقترح مصري جديد لوقف الحرب وإسرائيل تشترط جدول زمني لنزع سلاح حماس ..

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا أخيرا لسكان جباليا

الكونغرس ينفجر غضبا بسبب تسريب سري خطير لإدارة ترامب حول ضرب الحوثيين

متحدثة باسم نتنياهو تكشف تفاصيل عن "إدارة المغادرة الطوعية" من قطاع غزة

ترامب: معاناة غزة ستنتهي إذا أطلقت حركة “حماس” المحتجزين ونعمل على حل المشاكل في الشرق الأوسط

الأخبار الرئيسية

67e2b89d4236046edf5d74f5

"الأونروا" تحذر من خطر يهدد مليون شخص في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحزب الله ويعترف بقتل الصحافي شبات ويزعم أنه “قناص” لـ”حماس”

67e266874c59b734a97d7c92

قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تعارض قرار إدخال عمال من سوريا إلى الجولان

67e298f542360447d71cf022

فايننشال تايمز: "إسرائيل" تجهز خططا لاحتلال غزة

الرئيس الإسرائيلي “مصدوم” لأن قضية “الرهائن” في قطاع غزة لم تعد أولوية قصوى: يجب إعادتهم وأن لا نفقد التركيز

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية