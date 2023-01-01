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"الأونروا" تحذر من خطر يهدد مليون شخص في غزة

الثلاثاء 25 مارس 2025 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تحذر من خطر يهدد مليون شخص في غزة



غزة/سما/

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء من خطر بقاء أكثر من مليون شخص في قطاع غزة بدون سلال غذائية.



وقالت "الأونروا" في منشور عبر "فيسبوك" إن "أكثر من مليون شخص في غزة معرضون لخطر تركهم بدون طرود غذائية، إذا لم يُسمح بدخول الإمدادات"، وفقا لموقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وأضافت أن "الحصار المستمر يزيد الأزمة الإنسانية سوءا" ، مشددة على ضرورة أن ينتهي هذا الحصار .

وكانت "الأونروا" أعلنت أمس الاثنين نزوح 124 ألف شخص خلال أيام فقط في غزة .

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع "حماس" الأسبوع الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.

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