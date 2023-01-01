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الحكومة الأردنية تنفي تقديم اقتراح لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة

الثلاثاء 25 مارس 2025 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الأردنية تنفي تقديم اقتراح لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة



عمان/سما/

نفى الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، تقديم بلاده أي مقترح لإخراج عدد من الفلسطينيين الغزيين من قطاع غزة.


وقال المومني في مؤتمر صحفي، إن الاتهام الذي وجه للأردن بأنه قدم هذا المقترح هو اتهام كاذب وغير صحيح.


وشدد على أن السياسة الأردنية واضحة وهي تثبيت الفلسطينيين في أرضهم، مجددا التأكيد أن الأردن ضد التهجير، ويسخر كل أدواته من أجل تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان موقع موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، ادعى أن الأردن اقترح خطة لإبعاد 3 آلاف عنصر من حركة "حماس" وجناحها العسكري (كتائب القسام) من قطاع غزة، في محاولة لإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر.

ونقل الموقع عن مصادر أمريكية وفلسطينية مطلعة على المقترح الأردني، قولها إن من سيتم إبعادهم بينهم قادة في الجناح العسكري، وأعضاء آخرون في الحركة.

#الاردن #قطاع غزة

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