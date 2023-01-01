موقع عبري: مصر تقدم مقترحا جديدا بشأن الأسرى الإسرائيليين بغزة

القدس المحتلة/سما/

أفاد تقرير نشره موقع "واللاه" العبري، اليوم الثلاثاء، بأن مصر قدمت مقترحا جديدا بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، من خلال إطلاق سراح جميع الأسرى من الأحياء والأموات.



ونقل الموقع عن مصادر عربية قولها، "إن المقترح ينص على إطلاق سراح جميع المختطفين الـ59 خلال شهر إلى شهر ونصف فقط، مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". وقالت المصادر أيضا إنه "سيتم إطلاق سراح 5 رهائن بحلول نهاية الأسبوع المقبل".

وأوضحت المصادر أيضا، بحسب التقرير، أن "إسرائيل مهتمة بتحديد جدول زمني لنزع سلاح حماس، وأنها ترفض الانسحاب من القطاع قبل إطلاق سراح كافة الرهائن".

في المقابل، فإن "حماس مهتمة بالحصول على ضمانات وجدول زمني لوقف الأنشطة الإسرائيلية في قطاع غزة"، وفق ما قالت هذه المصادر.

ولفت التقرير العبري، إلى أن إسرائيل كنت طرحت مقترحا بشأن سيطرتها على توزيع المساعدات الإنسانية لكن تم رفضه.

وكانت مصادر مصرية ذكرت أمس الاثنين، أن القاهرة أجرت اتصالات مكثفة بخصوص مقترح جديد للتوصل إلى توافق لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت المصادر أن القاهرة اقترحت تحديد جدول زمني لإطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل بضمانات أمريكية.