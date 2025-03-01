الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية عنصر من حماس وقيادي من حزب الله

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بتصفية "عنصر من حماس عمل صحافيا لدى قناة الجزيرة" في غزة، كما تمكن من قتل قيادي من حزب الله جنوب لبنان "مسؤول عن منظومة الصواريخ المضادة للدروع".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "هاجم يوم أمس في منطقة النبطية جنوب لبنان وقضى على المدعو حسن كمال حلاوي قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في جبهة الجنوب في حزب الله".

ولفت البيان، إلى أن "حلاوي عمل خلال الحرب على ترويج مخططات إرهاببة عديدة ضد دولة إسرائيل وكان مسؤولا عن نقل عناصر إرهابية والتسلح بوسائل قتالية في منطقة جنوب لبنان".

وتابع البيان، أنه "على مدار الأشهر الأخيرة واصل حلاوي العمل على تنفيذ مخططات إرهابية ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية، وأنشطته شكلت تهديدا على دولة إسرائيل ومواطنيها".

وفي قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى بالتعاون مع الشاباك أمس على "الارهابي" المدعو حسام باسل عبد الكريم شبات الذي شغل عنصر قنص في كتيبة بيت حانون التابعة لحماس والذي تم توظيفه أيضا صحفيا في قناة الجزيرة".

ولفت البيان إلى أنه "في شهر أكتوبر 2024 كشف جيش الدفاع والشاباك انتماء شبات الواضح إلى الجناح العسكري لحماس حيث تم نشر وثائق داخلية لحماس أثبتت خضوعه لعملية تأهيل عسكرية في صفوف كتيبة بيت حانون في العام 2019".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي "خلال الحرب شارك شبات في تنفيذ اعتداءات تخريبية وشارك في أنشطة إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل"، معتبرا أن "توظيف الارهابي شبات دليل آخر على توظيف عناصر إرهابية من حماس في صفوف شبكة الجزيرة".