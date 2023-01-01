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قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تعارض قرار إدخال عمال من سوريا إلى الجولان

الثلاثاء 25 مارس 2025 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تعارض قرار إدخال عمال من سوريا إلى الجولان



القدس المحتلة/سما/

كشف مصادر لصحيفة "هآرتس" أن قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تعارض قرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس إدخال العمال الدروز من سوريا إلى الجولان.


وقالت الصحيفة في تقرير إن الخلاف بين كاتس وقيادة المنطقة الشمالية، يمنع حتى الآن، دخول العمال الدروز من سوريا إلى إسرائيل، وهو الإجراء الذي أعلن عنه كاتس قبل نحو أسبوعين. وقد تبنى وزير الداخلية، موشيه أربيل، موقف الجيش وامتنع عن التوقيع على الأوامر التي تسمح بدخول هؤلاء العمال.


في هذا السياق، وجه كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي انتقادات حادة للتصريحات العلنية التي يدلي بها الوزير عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول القضايا الحساسة المتعلقة بسوريا. ووفقا لهم، فإن هذه التصريحات قد تؤدي إلى "تصعيد غير ضروري مع نظام أحمد الشرع، وتعريض حياة سكان هضبة الجولان السورية للخطر، في وقت يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز علاقاته معهم".

ووفقا لمصادر مطلعة على الموضوع، فإن سبب التأخير يعود إلى موقف قائد المنطقة الشمالية، اللواء أوري غوردين، الذي يرى أن دخول هؤلاء العمال يجب أن يتم فقط بعد إعداد شامل، والتأكد من هوية كل فرد منهم. وبدون هذه الإجراءات، يخشى الجيش من احتمال استغلال جهات معادية لهذا القرار لإدخال عناصر تهدد الأمن الإسرائيلي.

ويرى كبار المسؤولين في الجيش أن إدخال العمال دون التحضير الكافي قد يشكل خطرا عليهم أيضا، إذ من الممكن أن يعتبرهم النظام السوري أو الجماعات الإرهابية متعاونين مع إسرائيل، أو أن يحاولوا تجنيدهم والحصول على معلومات منهم عند عودتهم إلى سوريا.

بالإضافة إلى قراره بشأن دخول العمال، أعلن كاتس مؤخرا عن استعداده للتدخل في الشأن السوري لحماية الدروز هناك. وقبل نحو أسبوعين، قام بجولة في جبل الشيخ السوري برفقة نائب رئيس الأركان، تمير يدعي، لكن دون حضور قائد المنطقة الشمالية.

وبعد الجولة، أصدر كاتس بيانا أكد فيه أن إسرائيل "ستحمي أشقاءها في سوريا من أي تهديد"، دون التشاور المسبق مع كبار مسؤولي الأمن.

ووفقا لمصدر في المؤسسة الأمنية، فإن التعهد الإسرائيلي بالتدخل العسكري لحماية القرى الدرزية في منطقة دمشق أو في عمق سوريا قد تكون له عواقب وخيمة، وقد يصل إلى فتح جبهة جديدة.

وأوضح مسؤول أمني أنه "عندما تعلن إسرائيل رسميا أنها ستدافع عن الدروز، يجب أن يكون هذا مدعوما بخطة عملياتية واضحة، وفهم بأننا سنرد إذا قام النظام السوري بمهاجمتهم. وإذا تعرضوا لهجوم ولم تساعدهم إسرائيل لأي سبب، فإن مكانتها الإقليمية وهيبة الجيش الإسرائيلي قد تتآكل، وقد يدفع ذلك بعض الفئات إلى العودة إلى أحضان النظام السوري".

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