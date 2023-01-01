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الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون وحاملة طائرات أمريكية ومدمرات حربية في البحر الأحمر

الثلاثاء 25 مارس 2025 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون وحاملة طائرات أمريكية ومدمرات حربية في البحر الأحمر



صنعاء/سما/

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، فجر يوم الاثنين، استهداف مطار بن غوريون في وسط إسرائيل، وحاملة طائرات أمريكية وعدد من القطع البحرية التابعة لها في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، "إن القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين أولاهما استهدفت مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخين بالستيين، فيما استهدفت الثانية عددا من المدمرات الأمريكية بالإضافة إلى حاملة الطائرات "يو أس أس هاري ترومان" في البحر الأحمر".

وأضاف يحيى سريع أن القطع الأمريكية تمت مهاجمتها بعدد من الصواريخ والمسيرات، مشيرا إلى أن الاشتباك استمر لعدة ساعات.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن هذه العملية تأتي "ردا على مجازر العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة".

وشدد يحيى سريع على أن عمليات القوات المسلحة المساندة لغزة لن تتوقف مهما استمر العدوان الأمريكي وأن هذه العمليات بالإضافة إلى حظر الملاحة الإسرائيلية سوف تستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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