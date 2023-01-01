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ملك الأردن يؤكد على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة

الثلاثاء 25 مارس 2025 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن يؤكد على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة



عمان/سما/

شدد الملك الأردني عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم في قصر الحسينية على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لأهالي قطاع غزة.


وأكد عاهل الأردن على عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، والحرص على توسيع التعاون ومواصلة التنسيق بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية واستقرار المنطقة.

وتناول اللقاء التطورات في القطاع، حيث شدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، وإعادة تثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.

وحذر من خطورة التصعيد بالضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

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