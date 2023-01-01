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اقتحام ليلي ومصادرة أسلحة.. "إسرائيل" توثق عملياتها في سوريا (فيديو)

الثلاثاء 25 مارس 2025 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحام ليلي ومصادرة أسلحة.. "إسرائيل" توثق عملياتها في سوريا (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته مستمرة في تنفيذ "عمليات دفاعية" في المناطق الحدودية المتاخمة لسوريا، حيث يواصل لواء المظليين، انتشاره استعدادا لمواجهة التهديدات المحتملة.

 

وبحسب البيان الذي نشره الجيش الإسرائيلي عبر "إكس"، فقد نفذت وحدات المظليين ووحدة يهلوم الأسبوع الماضي عملية اقتحام ليلية استنادا إلى مؤشرات استخباراتية دقيقة، تم خلالها استهداف مواقع متعددة في الأراضي السورية.

ووفقا للتوثيق العسكري، فقد تمكنت القوات من العثور على العديد من الوسائل القتالية التي تشمل عبوات ناسفة، وذخائر متنوعة، وقذائف هاون، وسترات واقية، ومعدات قتالية إضافية، ومخازن ذخيرة وطلقات نارية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تمت مصادرة وتدمير كافة الوسائل القتالية التي تم العثور عليها خلال العملية، وذلك في إطار تعزيز الأمن وضمان حماية المواطنين الإسرائيليين، مؤكدا أن "العمليات تأتي في إطار جهود مستمرة لضمان أمن دولة إسرائيل، ولا سيما حماية منطقة هضبة الجولان من أي تهديدات".

وأكد أن تعزيز وجوده في المنطقة "سيستمر من خلال نشر قوات إضافية استعدادا لمواجهة أي تطورات قد تهدد استقرار الأمن في الحدود الشمالية لدولة إسرائيل"، مشيرا إلى أن "هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع التصعيد المحتمل".

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