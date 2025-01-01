إصابة سائق فلسطيني برصاص الاحتلال قرب معاليه ادوميم بزعم دهس شرطي

القدس المحتلة/سما/

أطلقت شرطة الاحتلال النار على سائق سيارة فلسطيني بحجة محاولة دهس شرطي عند مستوطنة مبشور ادوميم اليوم الثلاثاء .

وقالت الشرطة إن سائقا حاول دهس شرطي بسيارته أثناء عملية تفتيش في منطقة ميشور أدوميم، بالقرب من الطريق السريع رقم 1. وفر السائق من مكان الحادث، ووصل إلى نقطة تفتيش أخرى للشرطة، وتم إطلاق النار عليه عندما حاول الهروب مرة أخرى.

وقالت الشرطة إنها تشتبه في محاولة هجوم، وأنه لم تقع إصابات باستثناء المشتبه به الذي تم تحييده.

ولم تتسبب محاولة عملية الدهس المزعومة عن إصابة أيّ من عناصر الاحتلال، في حين ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفلسطيني مستقلّ السيارة، قد حاول الانسحاب من مكان العملية، باتجاه الزعيّم، قبل أن يصاب بإطلاق النار.