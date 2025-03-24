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الرئيس الإسرائيلي “مصدوم” لأن قضية “الرهائن” في قطاع غزة لم تعد أولوية قصوى: يجب إعادتهم وأن لا نفقد التركيز

الثلاثاء 25 مارس 2025 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإسرائيلي “مصدوم” لأن قضية “الرهائن” في قطاع غزة لم تعد أولوية قصوى: يجب إعادتهم وأن لا نفقد التركيز



القدس المحتلة/سما/

 عبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الثلاثاء عن صدمته من أن قضية الرهائن المحتجزين في قطاع غزة لم تعد أولوية قصوى في البلاد.
وقال هرتسوغ في مؤتمر بتل أبيب “أنا مصدوم حقا كيف أن قضية الرهائن لم تعد في قمة أولوياتنا وفي مقدمة الأخبار فجأة”.
وأضاف “يجب علينا… ألا نفقد التركيز، (..) على كل ما يتعلق بإعادة الرهائن إلى ديارهم، حتى آخر واحد منهم”.
ولا يزال 58 رهينة من أصل 251 خطفوا خلال هجوم حماس محتجزين في غزة بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قضوا.
الثلاثاء الماضي، استأنفت إسرائيل قصفها المكثف لغزة مشيرة إلى الجمود في المفاوضات غير المباشرة بشأن الخطوات التالية في الهدنة بعد انتهاء مرحلتها الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.

 

ومنذ استئناف القتال، قالت وزارة الصحة في حكومة حماس إن ما لا يقل عن 792 شخصا استشهدوا ما رفع حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 50144.
مساء الإثنين، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا للرهينتين الإسرائيليين إلكانا بوحبوط ويوسف حاييم أوحانا الذين خطفا من مهرجان “نوفا” الموسيقي إبان هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وطالب الرهينتان اللذان تحدثا عن الخطر الذي يواجهانه منذ استئناف الضربات الجوية الإسرائيلية، بتسريع الإفراج عنهما.

 الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الثلاثاء عن صدمته من أن قضية الرهائن المحتجزين في قطاع غزة لم تعد أولوية قصوى في البلاد.
وقال هرتسوغ في مؤتمر بتل أبيب “أنا مصدوم حقا كيف أن قضية الرهائن لم تعد في قمة أولوياتنا وفي مقدمة الأخبار فجأة”.
وأضاف “يجب علينا… ألا نفقد التركيز، (..) على كل ما يتعلق بإعادة الرهائن إلى ديارهم، حتى آخر واحد منهم”.
ولا يزال 58 رهينة من أصل 251 خطفوا خلال هجوم حماس محتجزين في غزة بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قضوا.
الثلاثاء الماضي، استأنفت إسرائيل قصفها المكثف لغزة مشيرة إلى الجمود في المفاوضات غير المباشرة بشأن الخطوات التالية في الهدنة بعد انتهاء مرحلتها الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.

 

ومنذ استئناف القتال، قالت وزارة الصحة في حكومة حماس إن ما لا يقل عن 792 شخصا استشهدوا ما رفع حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 50144.
مساء الإثنين، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا للرهينتين الإسرائيليين إلكانا بوحبوط ويوسف حاييم أوحانا الذين خطفا من مهرجان “نوفا” الموسيقي إبان هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وطالب الرهينتان اللذان تحدثا عن الخطر الذي يواجهانه منذ استئناف الضربات الجوية الإسرائيلية، بتسريع الإفراج عنهما.

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