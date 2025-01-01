حماس تدعو للنفير العام والاحتجاج نصرة لغزة والقدس والأقصى

غزة / سما/

دعت حركة حماس اليوم، إلى النفير العام أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة مع تصاعد الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى، وطالبت بتصعيد الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية ومدن وعواصم العالم.

وقالت في بيان: "ندعو جماهير شعبنا وأمتنا وأحرار العالم إلى النفير العام أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة، دفاعاً عن غزة والقدس والأقصى، ونصرة لصمود شعبنا، ورفضا لجرائم الاحتلال وداعميه".

وتابعت أن ذلك يأتي في ظل "تصعيد الاحتلال الصهيوني عدوانه الهمجي وارتكابه المجازر بحق شعبنا في قطاع غزة، واستمراره في جرائمه بالضفة والقدس والمسجد الأقصى، وبدعم أمريكي كامل وصمت دولي مطبق".

وطالبت بـ"تصعيد المسيرات والفعاليات التضامنية في كل المدن والعواصم، واستخدام كل الوسائل للضغط لوقف القتل والحصار والتجويع، ودعم غزة وتضميد جراحها، والقدس والأقصى وتعزيز صمودهما".