السفير العكلوك يتفقد جهود الهلال الأحمر المصري لإغاثة شعبنا

القاهرة/ سما/

تفقد مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، اليوم الثلاثاء، الجهود الكبيرة التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإغاثة الشعب الفلسطيني .

وأطلع السفير العكلوك، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتورة أمل الإمام، على آخر المستجدات والتطورات المتلاحقة، وخطورة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي هو بمثابة أداة من أدوات جريمة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأعرب مندوب فلسطين، عن تقديره للدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في إغاثة شعبنا والعمل على إيصال مئات القوافل من المساعدات بشكل عام وإدخالها إلى غزة خلال المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الدور الكبير في مساعدة الجرحى ومرافقيهم الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى زيارة مقر الهلال الأحمر اليوم تأتي في إطار دور المندوبية في تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والهلال الأحمر المصري لإغاثة شعبنا.

من جانبها، أطلعت الدكتورة الإمام مندوب فلسطين، على الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر لإغاثة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الآليات والطرق التي من خلالها يتم التنسيق لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة عندما تكون المعابر مفتوحة، وكذلك ما يقوم به الهلال الأحمر لمساعدة الجرحى والمصابين، والعالقين الفلسطينيين في مصر.

كما اصطحبت المدير التنفيذي للهلال الأحمر السفير العكلوك بجولة داخل مقر الهلال شملت آلية تعبئة المساعدات، وآلية العمل من خلال عدد من المتطوعين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة إن الهلال الأحمر بكوادره المختلفة ومراكزه اللوجيستية يعمل منذ بداية الحرب على غزة، ولم يتوقف عن التنسيق مع كافة الشركاء، والجهات المحلية والدولية، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.