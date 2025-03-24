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ديوان الجريدة الرسمية يُصدر العدد (224) من جريدة الوقائع الفلسطينية

الثلاثاء 25 مارس 2025 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديوان الجريدة الرسمية يُصدر العدد (224) من جريدة الوقائع الفلسطينية



رام الله/سما/

أصدر ديوان الجريدة الرسمية العدد (224) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) اليوم الثلاثاء.

واحتوى العدد على مرسوم رقم (1) لسنة 2025م بتعديل المرسوم رقم (16) لسنة 2006م بشأن تنظيم الإدارة العامة للمعابر والحدود، وقرارات رئاسية وتعليمات ترخيص مراكز التدريب للمهن الطبية والمهن الصحية المساعدة رقم (3) لسنة 2025م، وتعليمات ترخيص وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط في المراكز الطبية رقم (4) لسنة 2025م، وقرارات متعلقة بمنع المكاره الصحية ورسوم جمع النفايات، وعدد من الأحكام القضائية، وإعلانات وقوائم إدراج.

للاطلاع على العدد اضغط الرابط المرفق: https://tinyurl.com/h8kjd2jn

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