ترامب: معاناة غزة ستنتهي إذا أطلقت حركة “حماس” المحتجزين ونعمل على حل المشاكل في الشرق الأوسط

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يعمل على حل المشاكل في الشرق الأوسط ويعتقد أنه حقق تقدما في هذا المجال، مشددا على أن معاناة غزة ستنتهي إذا أطلقت حركة حماس المحتجزين.

وأوضح ترامب للصحافيين أنه في ولايته الأولى لم تكن هناك أي مشاكل في الشرق الأوسط، وفق تعبيره، معتبرا أن كل ما يحدث في غزة هو “نتيجة أفعال حماس اللامسؤولة”، على حد قوله.

في السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الخطة العربية لقطاع غزة لا ترقى لمعايير إدارة الرئيس ترامب.

وأضافت الخارجية الأميركية أنها تعمل كل كل يوم لوقف القتال في غزة، لكنها تتعامل مع منظمة إرهابية لا يمكن استمرار بقائها هناك، وفق قولها.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن حرب إسرائيل على غزة ستتوقف غدا لو تخلت حركة حماس عن أسلحتها وأفرجت عن الأسرى.

وأضاف ساعر خلال مؤتمر صحفي مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القدس إن إسرائيل ليست ملزمة بإدخال المساعدات لغزة إذا كانت حماس ستستفيد منها.

وزعم وزير الدفاع يسرائيل كاتس عبر حسابه في منصة “إكس” أن إسرائيل لا تقاتل المدنيين في غزة بل تفعل كل ما يقتضيه القانون الدولي لتخفيف الأذى عنهم.

وحث كاتس سكان غزة على إخلاء ما وصفها بمناطق القتال، مضيفا أن إسرائيل لن تتوقف حتى يُطلق سراح الأسرى وتفقد حماس سيطرتها على قطاع غزة.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قال للمستوى السياسي إن عمليات الجيش تضرب حماس لكن لا تدفعها لإعادة المختطفين، ما يتطلب وقتا.