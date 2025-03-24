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سيناتور أمريكي: يجب وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل ووقف تزويد آلة الحرب التي يقودها نتنياهو

الثلاثاء 25 مارس 2025 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي: يجب وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل ووقف تزويد آلة الحرب التي يقودها نتنياهو



واشنطن / وكالات /

دعا السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، واشنطن لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل ووقف تزويد آلة الحرب التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال ساندرز في تدوينة على منصة “إكس”، يوم الاثنين، “لم يسمح نتنياهو بدخول أي مساعدات إلى غزة منذ 22 يوما.. انتهك وقف إطلاق النار واستأنف حملة القصف التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص.. والآن يهدد باحتلال غزة على المدى الطويل”.
وأضاف السيناتور الأمريكي “لا مزيد من المساعدات العسكرية لآلة نتنياهو الحربية”.
ومنذ استئناف الحرب على القطاع في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 730 فلسطينيا وأصابت 1367 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة في غزة.

 

ويمثل هذا التصعيد الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري، وأعادت إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإنسانية، بعد السماح بإدخال كمية محدودة منها خلال فترة وقف إطلاق النار.
ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
هذا، وقال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب تضع خططا لشن هجوم بري كبير محتمل على غزة من شأنه أن يتضمن إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى القتال لتطهير واحتلال مساحات كبيرة من القطاع.

 

وقالت المصادر إن الهجوم واسع النطاق قد يشمل خمس فرق إسرائيلية أو نحو 50 ألف جندي.

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