الإحصاء": تباين مؤشرات تكاليف البناء في فلسطين الشهر الماضي

رام الله/سما/

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن انخفاضا طرأ على مؤشر أسعار تكاليف البناء في الضفة الغربية، خلال شهر شباط الماضي، فيما شهد مؤشر أسعار تكاليف الطرق وشبكات المياه ارتفاعا.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.22% خلال شهر شباط، مقارنة بشهر كانون الثاني 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 121.82، مقارنة بـ122.09 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.46%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.34%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية انخفاضاً مقداره 0.19%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 120.71، مقارنة بـ120.94 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.52%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.29%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضاً مقداره 62.0%؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم 120.32، مقارنة بـ121.08 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.95%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.46%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً.

فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03%، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 116.24 مقارنة بـ116.20 خلال شهر كانون الثاني.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.39%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.13%، بينما سجلت أسعار مجموعتي تكاليف تشغيل معدات وصيانتها، ومجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.32%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 133.55، مقارنة بـ133.13 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى أسعار شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.81%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 139.60 مقارنة بـ138.48 خلال الشهر الذي سبقه، في حين سجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً مقداره 0.92%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 120.25، مقارنة بـ121.37 خلال شهر كانون الثاني.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03%؛ إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 118.73، مقارنة بـ118.70 خلال الشهر الذي سبقه.