الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـــ64

جنين/سما/

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ64 على التوالي، وسط عمليات تجريف، وإحراق منازل، وهدم محلات تجارية، وشن حملة اعتقالات واسعة.

وهدمت قوات الاحتلال يوم أمس عدداً من المخازن التجارية عند مدخل قرية المنصورة على الطريق الواصل بين نابلس وجنين، بحجة عدم الترخيص.

كما هدمت تلك القوات ثلاثة محلات تجارية في بلدة برطعة شمال غرب جنين، ما يعني حرمان 20 عائلة من مصدر دخلها، بحسب رئيس بلدية برطعة غسان فقها.

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء أمس الاثنين، بلدة سيلة الحارثية، وأطلقت الرصاص الحي، ونشرت فرق المشاة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وبلغت حصيلة الاعتقالات في جنين ومخيمها منذ بدء العدوان قرابة 230 مواطنا.

هذا ويدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين، في حين تتواصل عمليات التجريف، وتوسيع الشوارع، وشق طرق جديدة في المخيم.

كما يستمر الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي في محيط مخيم جنين بشكل متوالٍ، وسط تحركات فرق المشاة داخل المخيم وفي أحيائه، وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة في سماء المدينة والمخيم.

وقد وصل عدد النازحين من المخيم إلى 21 ألفا، موزعين بين مدينة جنين، وبعض قرى المحافظة.

وقالت بلدية جنين، إن الاحتلال أخطر بهدم قرابة 66 بناية، ما يعني 300 منزل داخل مخيم جنين، وفي عدة حارات، منها: الألوب والحواشين والسمران، ويمنع المواطنين من الدخول إليه، للوصول إلى منازلهم وإخراج حاجاتهم منها.

وبحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال جرف 100% من شوارع المخيم وقرابة 80% من شوارع المدينة، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.

وأسفر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين المستمر منذ 64 يوماً عن 34 شهيداً وعشرات الإصابات، والاعتقالات، والمداهمات للمنازل والقرى والبلدات في المحافظة.