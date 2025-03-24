اليوم 8 لعودة الحرب على قطاع غزة : عشرات الشهداء والجرحى وأوامر إخلاء جديدة

غزة /سما/

واصلت الطائرات الاسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الثامن لعودة الحرب مخلفة عشرات من الشهداء والجرحى.

وشن جيش الاحتلال منذ ساعات الفجر خمس غارات دامية على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى خمسة شهداء بقصف خيمة بمدينة حمد بخانيونس، والشهداء هم الاب محمد إبراهيم الإنشاصي وزوجته أنغام الإنشاصي وأطفالهم: محمد ، إبراهيم وأحمد محمد إبراهيم الإنشاصي فيما ارتقى شهيدان شهداء بقصف خيمة غربي خان يونس وهما حسام ديب وابنه يحيى ديب.

وارتقى مواطنان ب قصف منزل في قيزان النجار جنوب خان يونس وهما الشقيقان عبادة ووسيم زياد النجار .

ووصل شهيد وعدد من الاصابات لمستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في شارع النص بمنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس.

ووسط القطاع استشهد ثمانية مواطنين بقصف منزل لعائلة ابو الروس بمخيم البريج وسط القطاع.

وارتقت شهيدة وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع النخيل بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطن وإصابات بقصف طائرات الاحتلال شاليه يؤوي نازحين بمنطقة القرعان في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة استشهد اربعة مواطنين وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الخور في حي الصبرة جنوب المدينة.

واعلن الدفاع المدني نقل خمسة شهداء و ١٢ إصابة من قصف إسرائيلي استهداف عمارة جودت قرب مسجد الفاروق المجاور لمضخة الصرف الصحي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واستشهد اربعة مواطنين بقصف الاحتلال منزل لعائلة عليان ببيت لاهيا شمال القطاع.

واجبر جيش الاحتلال الاف المواطنين على النزوح من بيت لاهيا وبيت حانون تحت وقع القصف المدفعي.

وقالت وزارة الصحة بغزة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي انه وصل مشافي القطاع ٦١ شهيدا ( بينهم اربعة شهداء إنتشال)و ١٣٤ إصابة، خلال ٢٤ ساعة الماضية

واوضحت ان حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٧٣٠ شهيد، ١٣٦٧ اصابة)

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٠٠٨٢ شهيدا و ١١٣٤٠٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.