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الاحتلال يغتال شابا بعد محاصرته في قلقيلية شمال الضفة

الثلاثاء 25 مارس 2025 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغتال شابا بعد محاصرته في قلقيلية شمال الضفة



قلقيلية/سما/

اغتال جيش الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، شابا بعد محاصرة محل تجاري بمدينة قلقيلية.

وكانت وحدات خاصة تبعتها تعزيزات عسكرية اقتحمت المدينة، وحاصرت محلا تجاريا، وطلبت عبر مكبرات الصوت من الشاب براء مسكاوي تسليم نفسه، حيث استشهد برصاص الاحتلال قبل أن يتم احتجاز جثمانه.

والشهيد هو اسير محرر تم الافراج عنه نهاية العام المنصرم بعد قضائه 22 شهراً في الأسر.

كما أصيب مواطن بالرصاص الحي بالقدم، وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت اصابته بالمتوسطة.

واعتقل جيش الاحتلال الشاب اسلام مصطفى أبو بكر.

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