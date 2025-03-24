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طقس فلسطين : ربيعي لطيف

الثلاثاء 25 مارس 2025 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ربيعي لطيف



رام الله/سما/

يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف وربيعياً لطيفاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحوالي 5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية لطيفًا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
والأربعاء: كتلة هوائية دافئة الى حارة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وحاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 8-9 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما الخميس: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم أجواء خماسينية حارة وجافة ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 10-11 درجة مئوية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم أجواء خماسينية حارة الى شديدة الحرارة وجافة ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 12-13 درجة مئوية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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