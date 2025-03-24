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صحيفة بريطانية تكسف مخطط جيش الاحتلال لإعادة احتلال غزة بدعم إدارة ترامب

الثلاثاء 25 مارس 2025 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة بريطانية تكسف مخطط جيش الاحتلال لإعادة احتلال غزة بدعم إدارة ترامب



غزة/سما/

يعدّ جيش الاحتلال خططا لإعادة احتلال غزة بدعم من إدارة ترامب، حسبما ذكر تقرير صحيفة فاينانشال تايمز.

وبحسب الخطة، فإن جيش الاحتلال سيحشد عدة فرق قتالية لغزو جديد على غزة وهزيمة حماس، والسيطرة على أجزاء كبيرة من قطاع غزة، وإجبار سكان المنطقة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على التركيز في منطقة إنسانية محدودة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

كما سيتولى جيش الاحتلال بعد ذلك إدارة غزة، ويحتل المنطقة فعليا من جديد بعد 20 عاما من الانسحاب منها حسب الخطة. ما سيسفر عن نزوح وتهجير ملايين الفلسطينيين وتجميعهم في مساحة ضيقة.

وحسب الصحيفة فإن الخطة لم يوافق عليها مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي بعد وتم صياغتها من قبل رئيس الأركان الاسرائيلي الجديد.

وقالت مصادر إسرائيلية لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الخطط أصبحت ممكنة مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال مسؤول اسرائيلي:" أرادت الإدارة السابقة أن ننهي الحرب. أما ترامب، فيريد أن ننتصر فيها،، هناك مصلحة أمريكية عليا في هزيمة حماس".

وأوضح المسؤولون السياسيون والعسكريون الإسرائيليون أن الهدف من الخطة هو السيطرة على المنطقة وتدمير حماس ككيان عسكري وحكومي في القطاع مرة واحدة وإلى الأبد. لكن خبراء أمنيين يقولون إنه من غير الواضح ما إذا كان جيش الاحتلال قادراً على تحقيق هذه الأهداف في غضون بضعة أشهر، نظراً لاستنزاف قواته والحاجة إلى نشر أربع فرق على الأقل من القوات المقاتلة.

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