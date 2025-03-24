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أبو زهري: حماس متجذرة في فلسطين ولن نعاني من فراغ بسبب الاغتيالات

الثلاثاء 25 مارس 2025 01:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو زهري: حماس متجذرة في فلسطين ولن نعاني من فراغ بسبب الاغتيالات



غزة/سما/

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة "حماس" في الخارج، سامي أبو زهري، أن الحركة متجذرة في فلسطين وزاخرة بالقيادات ولن تعاني من أي فراغ بسبب الاغتيالات.


وقال أبو زهري: "إسرائيل واهمة إن ظنت أنها تستطيع شطب حركة حماس من خلال تصفية عدد من قيادتها، حماس حركة متجذرة في فلسطين وزاخرة بالقيادات ولن نعاني من أي فراغ بسبب الاغتيالات".

وأضاف: "إسرائيل استغلت فترة الهدنة في جمع المعلومات عن قيادات الحركة واستهدافهم، دماء قادة حماس ليست أزكى من دماء أطفال غزة وشبابها ولن تثنينا تلك الاغتيالات عن مواصلة المسيرة".

وشدد القيادي في حماس أن "الاحتلال لم يكن يفكر في استكمال اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بل يريد الأسرى مقابل الأسرى"، لافتا إلى أن "ما يجري في غزة حاليا أبشع مما حدث خلال الـ15 شهرا الماضية وهناك إعدامات ميدانية تحدث يوميا".

وتابع أبو زهري: "الاحتلال فرض حصارا غذائيا على غزة لمدة 3 أسابيع ولم يدخل القطاع غذاء أو دواء أو وقود، وأمريكا تحاول تبرير عملية القتل الواسع بحق شعبنا وما يحدث ترجمة لتهديدات دونالد ترامب بفتح أبواب الجحيم".

ويأتي هذا التصريح فيما استأنفت إسرائيل حربها في غزة بعد هدنة دامت قرابة شهرين، حيث تذرعت القيادات الإسرائيلية برفض حركة "حماس" الفلسطينية قبول الخطة الأمريكية لتمديد الهدنة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

من جانبها، اتهمت حركة "حماس" إسرائيل بعدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة ورفض التفاوض لإنهاء الحرب بشكل نهائي وسحب قواتها من قطاع غزة.

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